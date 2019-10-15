خلال أربعة أيام.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ329 مرشحا للهجرة في عرض المتوسط

على الرغم من تغيرات الطقس، وسوء الأحوال الجوية، لا تزال محاولات الهجرة غير الشرعية عبر “قوارب الموت” مستمرة في عرض المتوسط، وقبالة السواحل المغربية.

وفي السياق ذاته، قدمت البحرية الملكية المساعدة في عرض المتوسط لـ329 مرشحا للهجرة غير الشرعية، أغلبهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك خلال أربعة أيام فقط، من يوم الخميس الماضي إلى أول أمس الأحد.

وتأتي عملية الإنقاذ الأخيرة، بعد أيام من تصريحات خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية، حيث قال إن السلطات المغربية أجهضت حوالي 40 ألفا و300 محاولة للهجرة غير الشرعية، منذ شهر يناير الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 .

وأوضح مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية في الحوار، الذي أجراه مع صحيفة “إيلباييس” على هامش مشاركته، الأسبوع الماضي، في مدريد في أشغال الاجتماع الموضوعاتي حول “التعاون بين بلدان المنشأ والعبور والاستقبال في مجال تدبير إدارة الحدود ”، الذي ترأسه المغرب، وإسبانيا، (أوضح) أن ” مراقبتنا للحدود ساهمت بشكل كبير في التخفيف من ضغط الهجرة، ولكن يجب علينا مواصلة العمل من أجل دعم، وتعزيز هذه الإجراءات والتدابير“.