فيلم مغربي ينال حصة الأسد من جوائز مهرجان الأردن

حقق الفيلم المغربي “مرشحون للانتحار”، للمخرج حمزة عاطفي 4 جوائز، في مهرجان الأردن الدولي للأفلام، الذي اختتمت فعالياته، أول أمس الأحد.
وحقق “مرشحون للانتحار”، جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة غالية بن زادية، وجائزة أفضل سيناريو لأميمة عبد، وجائزة أفضل إخراج مناصفة مع فيلم “لست وحيدا” إخراج أشرف العبادي من الأردن.
ويتحدث الفيلم المغربي، الذي سبق أن شارك في الدورة الأخيرة من المهرجان الوطني في طنجة، عن قضية الانتحار بأسلوب إخراجي، يعتمد على التشويق، واستحضار الخيال العلمي.
وشكلت السنة الحالية، سنة توهج في السينما المغربية، إذ حققت أفلام وطنية جوائز في أحداث بارزة، مثل مهرجان الإسكندرية، ومهرجان الفيلم العربي في السويد.
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