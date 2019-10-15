القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي أبدى رغبته في الحصول على خدمات مهاجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن إنتر ميلان يبحث عن لاعب بديل لروميلو لوكاكو، مهاجم الفريق الأساسي، واتجهت أنظاره إلى الفرنسي أوليفيه جيرو.
يأتي ذلك بعدما فشل النادي في ضم إيدين دجيكو، مهاجم روما، الذي جدد عقده مع الذئاب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
ولفتت إلى أن النيراتزوري يتطلع للتعاقد مع جيرو، واستغلال أن عقده الحالي مع تشيلسي ينتهي في الصيف المقبل، بالإضافة إلى إنه يعاني من أجل المشاركة تحت قيادة فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز.
وتابعت الصحيفة أن الإنتر سيوجه أنظاره نحو كيفن لاسانيا، مهاجم أودينيزي، حال فشل التعاقد مع جيرو.
كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع مهاجم تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.