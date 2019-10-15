إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع مهاجم تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي أبدى رغبته في الحصول على خدمات مهاجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن إنتر ميلان يبحث عن لاعب بديل لروميلو لوكاكو، مهاجم الفريق الأساسي، واتجهت أنظاره إلى الفرنسي أوليفيه جيرو.

يأتي ذلك بعدما فشل النادي في ضم إيدين دجيكو، مهاجم روما، الذي جدد عقده مع الذئاب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ولفتت إلى أن النيراتزوري يتطلع للتعاقد مع جيرو، واستغلال أن عقده الحالي مع تشيلسي ينتهي في الصيف المقبل، بالإضافة إلى إنه يعاني من أجل المشاركة تحت قيادة فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز.

وتابعت الصحيفة أن الإنتر سيوجه أنظاره نحو كيفن لاسانيا، مهاجم أودينيزي، حال فشل التعاقد مع جيرو.