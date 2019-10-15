برشلونة يعلن موقفه من تأجيل الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق برشلونة الإسباني، موقفه من تأجيل مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، المقررة يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ضمن أحداث الجولة العاشرة من الليغا.

وتشهد مدينة برشلونة العديد من المظاهرات في الوقت الحالي، بسبب الحكم بحبس عدد من القادة في كاتالونيا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه هناك دعوات لمظاهرات حاشدة يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بالتزامن مع إقامة الكلاسيكو.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه من حيث المبدأ، فإن برشلونة لا يدرس على الإطلاق طلب تأجيل مباراة الكلاسيكو.

ويدرك برشلونة جيدًا أن المباراة يجب أن تنظم وتسير بسلاسة بغض النظر عن وجود احتجاجات ومظاهرات.

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما برشلونة في المركز الثاني بـ16 نقطة.