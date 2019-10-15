جسر الزرقاء: اعتقال مشتبه بالاعتداء على طبيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (21 عامًا) من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة الاعتداء على طبيب، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للشرطة فإنه "تمّ استلام بلاغ اليوم، الثلاثاء، حول الاعتداء على طبيب في عيادة بجسر الزرقاء. ووفقًا للشبهات فإنّ شابا (21 عامًا) من سكان البلدة، وخلال جدال بينه وبين الطبيب بعد تأجيل دور لتلقي العلاج قام بالاعتداء على الطبيب المُعالِج. وتمّ اعتقال المشتبه به وأحيل لمركز الشرطة للتحقيق معه، ومع تشكيل قاعدة الأدلة سيمثل المشتبه به أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيق".

هذا، وشهدت العيادات الطبية والمستشفيات المختلفة في البلاد، مؤخرا، اعتداءات وأعمال عنف ضد الطواقم من قبل عدد من جمهور المرضى والمراجعين، وهي جزء من العنف المستشري في المجتمع والذي يستوجب وضع خطة عمل مهنية والعمل بجدية لاقتلاع أعمال العنف والجريمة ومنع تكرارها.