مجلس الوزراء يرفع مقترح تعديل قانون التقاعد

اعلنت خلية المتابعة الحكومية، الثلاثاء، عن رفع مجلس الوزراء مقترح تعديل قانون التقاعد من حيث السن. وقالت في خبر عاجل بثه التلفزيون الرسمين، إن مجلس الوزراء رفع مقترح تعديل قانون التقاعد ليكون السن القانوني للرجال 60 والنساء.

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