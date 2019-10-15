المنافذ الحدودية تعلن دخول مليونين وأربعمئة ألف زائر أجنبي لاداء الزيارة الأربعينية

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، الثلاثاء، دخول نحو مليونين وأربعمئة ألف زائر أجنبي للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).
وقال العقابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نحو مليونين وأربعمئة ألف زائر دخلوا عبر كافة المنافذ الحدودية لغاية اليوم، قاصدين زيارة محافظة كربلاء المقدسة (في ذكرى) أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".
وأوضح، أن "الحصة الأكبر لدخول الزائرين بلغت نصف العدد المذكور في منفذ زرباطية الحدودي تلاها منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، ويأتي دور الهيئة في داخل المنفذ الحدودي في تقديم الدعم والإشراف على حسن الأداء لضمان انسيابية تفويج الزائرين".
وأوضح، أن "الحصة الأكبر لدخول الزائرين بلغت نصف العدد المذكور في منفذ زرباطية الحدودي تلاها منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، ويأتي دور الهيئة في داخل المنفذ الحدودي في تقديم الدعم والإشراف على حسن الأداء لضمان انسيابية تفويج الزائرين".
وتوقع العقابي أن "يبلغ عدد الوافدين للزيارة أكثر من أربعة ملايين زائر نتيجة التفاهمات في رفع الرسوم وقيود الدخول واعتماد الوثيقة المتفق عليها بدل جواز السفر".
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