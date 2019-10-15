- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
يحتفظ الإيطاليون بـ "شباب دائم" فما سر طول أعمارهم؟ ولماذا تحتل إيطاليا مرتبة متقدمة بين الدول في هذا المجال؟ حيث متوسط عمر الرجال 81 سنة والنساء 85 سنة.
فقد اتضح أن الإيطاليين يهتمون جدا بنوعية المواد الغذائية التي يتناولونها، ونظامهم الغذائي غني بالبروتينات وفيتامينات A و E وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة. إضافة لهذا لا يفرطون في تناول المشروبات الكحولية ولا الغازية المحلاة ولا يدخنون ويفضلون تحضير طعامهم من المواد الأولية المحلية.
واستنادا إلى هذا، ينصح خبراء التغذية، كل من يرغب بالحفاظ على نضارة جسمه وإطالة عمره، ولا يريد مواجهة الموت المبكر، أن يتناول ما لا يقل عن 1.1 غرام من البروتينات لكل كيلوغرام من وزنه، للحفاظ على الكتلة العضلية في الجسم. كما ينصحون بتناول المنتجات الغذائية والخضروات الغنية بحمض الفوليك.
ويؤكد خبراء التغذية، على ضرورة تناول وجبة الإفطار، وتناول حفنة من المكسرات وقدح عصير الغريب فروت الأحمر الطازج.
ووفقا لهم، هذه المواد تسمح للجسم بالحصول على الكمية اللازمة من فيتامين С والأحماض الدهنية "أوميغا-3" والكالسيوم ومضادات الأكسدة والأملاح المعدنية.
الأطعمة الغنية بالبروتين:
كاللحوم والدواجن والأسماك، منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن، البذور والمكسرات، البقوليات ومنتجات الصويا، وغيرها.
الأطعمة الغنية بفيتامين E:
الزيوت والمكسرات، الفاكهة مثل الأفوكادو والكيوي والمانجو والمشمش والتوت البري. في المصادر الحيوانية كلحم الاوز، والسلمون والأخطبوط والسمك.
أطعمة غنية بالفيتامين A:
القصبة السوداء، والخضار المطبوخة كالفليفلة الحمراء والجزر والبطاطا الحلوة والخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة والقرع أو اليقطين، وبعض الفاكهة كالشمام أو البطيخ الأصفر.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا النظام الغذائي يضمن 'ديمومة الشباب'... تعرفوا اليه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.