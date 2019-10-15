طرق طبيعية للتخلص من اصفرار الأسنان... اليك ابرزها

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تصبح الأسنان أكثر اصفرارا، خاصة مع التقدم في السن، لأنه عندما يهترئ مينا الأسنان الخارجي يصبح العاج الأصفر -وهو النسيج المتكلس تحت المينا- أكثر وضوحا.
تنظيف الأسنان
تتمثل الخطة الأولى في تنظيف أسنانك بالفرشاة أكثر من السابق وبالطريقة الصحيحة، خاصة بعد تناول الأطعمة والمشروبات التي من الممكن أن تترك لونا أصفر على الأسنان.
صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين
استخدام معجون مصنوع من صودا الخبز وبيروكسيد الهيدروجين لإزالة تكلس الأسنان والبكتيريا يساعد على التخلص من البقع.
تستطيع مزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين لصنع معجون أسنان.
وقد وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن الأشخاص الذين استخدموا معجون أسنان يحتوي على صودا الخبز وأكسيد البيروكسيد تخلصوا من بقع الأسنان وتمكنوا من تبييض أسنانهم.
قشور الليمون أو البرتقال أو الموز
يزعم بعض الناس أن فرك قشور الليمون أو البرتقال أو الموز على الأسنان سيجعلها أكثر بياضا، ومن المعتقد أن مركب دي ليمونين الموجود في بعض قشور الفاكهة يساعد على تبييض الأسنان، لذلك عليك فرك قشور الفاكهة على أسنانك بلطف لمدة دقيقتين، ثم تأكد من شطف فمك جيدا بالماء وتنظيف أسنانك بالفرشاة بعد ذلك.
يشار إلى أن البقع طويلة المدى الناتجة عن التدخين أو عن شرب الشاي لم تختفِ تماما، وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى فعالية مركب دي ليمونين وحده.
زيت جوز الهند
زيت جوز الهند يزيل تكلس الأسنان والبكتيريا من الفم، مما يساعد على تبييض الأسنان، وذلك من خلال وضع ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند السائل في فمك لمدة تتراوح بين 10 و30 دقيقة.
خل التفاح
يمكن استخدام خل التفاح بكميات صغيرة جدا لتبييض الأسنان من خلال خلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح مع 6 أونصات من الماء، ثم اشطف بهذا المحلول لمدة 30 ثانية، ثم غرغر بالماء ونظف أسنانك بعدها.
الفحم النشط
بإمكانك استخدام الفحم النشط لإزالة البقع من أسنانك نظرا لقدرته العالية على الامتصاص والقضاء على البكتيريا والسموم داخل الفم.
وفي مرحلة أخيرة، ابصق الفحم، ويمكنك أيضا مزج الفحم النشط مع كمية صغيرة من الماء واستخدامه غسولا للفم لمدة دقيقتين ثم بصقه وشطف فمك جيدا بالماء بعد استخدامه.
الفواكه والخضروات الغنية بالمياه
إن تناول الفواكه والخضروات النيئة الغنية بالماء من شأنه أن يساعد في الحفاظ على صحة أسنانك، حيث يساهم الماء في تطهير أسنانك ولثتك من الرواسب واللويحات السنية والبكتيريا التي تسبب الاصفرار.
ويرجح أن تناول الفواكه والخضروات في نهاية كل وجبة يعزز إنتاج اللعاب، مما يساعد على إزالة جزيئات الطعام العالقة في أسنانك، ولا شك في أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات مفيد لصحة أسنانك وصحتك عموما، لكن نفتقر إلى الأدلة العلمية الكافية لدعم هذه الادعاءات.
أسباب اصفرار الأسنان
تؤدي العديد من العوامل إلى اصفرار الأسنان، كالتدخين وبعض الأطعمة أو المشروبات مثل التوت الأزرق والقهوة أو الشاي، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر والكربوهيدرات البسيطة يعرض الأسنان للاصفرار.
ومن العوامل الأخرى الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وأنواع معينة من غسول الفم، والإفراط في استخدام الفلوريد، ونقص الرعاية بالأسنان ونظافة الفم، والوراثة والتقدم في السن.
وشددت الكاتبة على ضرورة العناية الفائقة بنظافة الفم وفحص الأسنان بشكل منتظم، وفي حال جربت هذه الطرق دون جدوى فإن عليك استشارة طبيب الأسنان من أجل مساعدتك على تشخيص العلاج الأنسب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.