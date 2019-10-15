خطوات نحو كعبة الاحرار 'صور'

وسط إجراءات أمنية مشددة يواصل ملايين الزائرين من جنسيات مختلفة زحفهم نحو كربلاء، لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام). وانتشرت آلاف المواكب على الطرق المؤدية إلى المحافظة لإيواء الزائرين وتقديم الأطعمة والمياه والمشروبات لهم. وتجولت عدسة الخليج 365 بين الحشود المليونية المتوجهة إلى كربلاء سيراً على الأقدام ورصدت مشاهد عدة لطقوس الزيارة الأربعينية. يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشيا على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم، وقد استهدفت الجماعات المسلحة في الأعوام السابقة الزوار في الطرق المؤدية إلى كربلاء بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة. الصور ادناه بعدسة علي جاسم Advertisements



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