بالفيديو: 3500 ارهابي عراقي تحتجزهم قوات 'قسد' في سجون موقتة

وبالتزامن مع هذه المعلومات اكد رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻘﻮر اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي ان ﺳﺠﻨﺎء داﻋﺶ واﻻﺳﺮ المحجوزة ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ اﻟﻬﻮل، أﻛﺒﺮ المخيمات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻗﻮات ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﻳﻌﺪون ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ والاقليمي والعالمي. وأشار اﻟﻰ ان المخيم المكتظ يأوي ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﺳﺮ عناصر تنظيم داﻋﺶ اﻻرﻫﺎبي. وحذر البصري من المجندات الارهابيات، باعتبارهن اكثر ضررا من آلاف الارهابيين في مراكز التوقيف، مرجحا أن ينفذ داعش عمليات ارهابية لإطلاق سراح عناصره المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية.وكاجراء احترازي قام العراق بتحشيد عشرة الاف مقاتل من القوات المشتركة في المنطقة الحدودية لسوريا الممتدة من ناحية ربيعة غربي الموصل، وصولاً إلى بداية مثلث فيش خابور العراقي السوري، حسب مصدر امني افاد ايضا بأن الانتشار جاء بسبب المخاوف الحالية لدى العراق المتعلقة بتسلّل إرهابيين يستغلّون العمليات العسكرية والفوضى الناجمة عنها.

وما يؤشر وجود خطر حقيقي، قامت قيادة العمليات المشتركة بإغلاق الحدود العراقية السورية بعد توغل القوات التركية داخل الأراضي السورية. واوضح المتحدث الرسمي باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، أن الحكومة العراقية باشرت بإغلاق الحدود مع سوريا لتفادي دخول عناصر داعش مع العائلات النازحة جراء العمليات العسكرية. وبين أن الحدود العراقية السورية مسيطر عليها بشكل تام ولم تشهد حتى الآن اي خروقات أمنية.



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