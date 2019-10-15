بالفيديو: 3500 ارهابي عراقي تحتجزهم قوات 'قسد' في سجون موقتة

سيناريو جديد يظهر على الأفق بالتزامن مع العمليات العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، ينذر بكارثة امنية على العراق. وذلك، بعد ان كشفت مصادر امنية عن وجود اكثر من ثلاثة الاف وخمسمئة ارهابي عراقي محتجز لدى قوات سوريا الديمقراطية ﻓﻲ ﺳﺠﻮن ﻣوﻗﺘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، واﻏﻠﺒﻬﻢ ﻗﺎﺗﻠﻮا ﻓﻲ ﺻﻔﻮف داﻋﺶ بسوريا واﻟﻌﺮاق.
وكاجراء احترازي قام العراق بتحشيد عشرة الاف مقاتل من القوات المشتركة في المنطقة الحدودية لسوريا الممتدة من ناحية ربيعة غربي الموصل، وصولاً إلى بداية مثلث فيش خابور العراقي السوري، حسب مصدر امني افاد ايضا بأن الانتشار جاء بسبب المخاوف الحالية لدى العراق المتعلقة بتسلّل إرهابيين يستغلّون العمليات العسكرية والفوضى الناجمة عنها.
وما يؤشر وجود خطر حقيقي، قامت قيادة العمليات المشتركة بإغلاق الحدود العراقية السورية بعد توغل القوات التركية داخل الأراضي السورية. واوضح المتحدث الرسمي باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، أن الحكومة العراقية باشرت بإغلاق الحدود مع سوريا لتفادي دخول عناصر داعش مع العائلات النازحة جراء العمليات العسكرية. وبين أن الحدود العراقية السورية مسيطر عليها بشكل تام ولم تشهد حتى الآن اي خروقات أمنية.
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