القضاء يصدر أمرا بالقبض على ضابطين في شرطة واسط تسببوا باستشهاد متظاهرين

اعلنت محكمة تحقيق الكوت، الثلاثاء، عن إصدارها أمرا بالقبض على ضابطين اثنين منسوبين لشرطة واسط تسببوا باستشهاد متظاهرين في المحافظة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة تحقيق الكوت اصدرت أمرا بالقبض على ضابطين في الشرطة بعد تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة".
وأضاف أن "المحكمة اطلعت على التسجيلات الفيديوية للكاميرات القريبة من محلات الحوادث ودونت أفادات الشهود".
وتابع أن "المحكمة أصدرت أمرها استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات ومفاتحة مرجعهم لغرض تنفيذ الأمر استنادا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي".
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