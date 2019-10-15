القضاء يصدر أمرا بالقبض على ضابطين في شرطة واسط تسببوا باستشهاد متظاهرين

اعلنت محكمة تحقيق الكوت، الثلاثاء، عن إصدارها أمرا بالقبض على ضابطين اثنين منسوبين لشرطة واسط ‏تسببوا باستشهاد متظاهرين في المحافظة‎.‎

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة تحقيق الكوت اصدرت أمرا ‏بالقبض على ضابطين في الشرطة بعد تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين ‏سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة".

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وأضاف أن "المحكمة اطلعت على التسجيلات الفيديوية للكاميرات القريبة من محلات ‏الحوادث ودونت أفادات الشهود".

وتابع أن "المحكمة أصدرت أمرها استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات ومفاتحة ‏مرجعهم لغرض تنفيذ الأمر استنادا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن ‏الداخلي".‏