مجلس الدوما الروسي: زيارة بوتين للإمارات تناقش قضايا الأمن في الخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما، خلال لقائه كاميرا "العين الإخبارية"، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناقش قضايا الأمن في منطقة الخليج.
وأكد سلوتسكي الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين البلدين وإلى المستوى الذي وصلت إليه في الآونة الأخيرة.
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