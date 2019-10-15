إسرائيل تفرج عن محافظ القدس وقيادي بـ"فتح" بعد توقيفهما لساعات

أفرجت سلطات الاحتلال، الثلاثاء، عن محافظ القدس وقيادي في حركة "فتح" بالمدينة، بعد توقيف لعدة ساعات، تم التحقيق معهما خلالها فيما يُسمى "انتهاك السيادة الإسرائيلية".

وقال المحامي رامي عثمان إن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر إقليم "فتح" في المدينة شادي مطور بدون شروط وبكفالة مالية.

وكانت قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية اعتقلت "غيث" مساء الأحد من منزله في بلدة سلوان و"مطور" من منزله بالمدينة، قبل إخضاعهما للتحقيق في أحد مراكز الاعتقال بالقدس الغربية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال "غيث"؛ إذ أوقف واعتقل عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمحافظ القدس".

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وأبقت قوات الاحتلال على اعتقال أمين سر إقليم حركة "فتح" في بلدة العيسوية ياسر دوريش، وأيضا وحيد شبانة الذي تم اعتقاله من منزله في بلدة الطور بالمدينة.

وكانت الهيئات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى أكدت اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 514 فلسطينيا من الأراضي المحتلة، خلال شهر سبتمبر/أيلول 2019، من بينهم 81 طفلاً و10 سيدات.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ضمن ورقة حقائق، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 175 فلسطينياً من القدس، و54 من محافظة رام الله والبيرة، و100 من الخليل.





وتشمل قائمة الاعتقالات كذلك: 36 فلسطينيا من محافظة جنين، و25 من بيت لحم، و45 من نابلس، و21 من طولكرم، و24 من محافظة قلقيلية، و5 معتقلين من طوباس، و8 من سلفيت، و10 من محافظة أريحا، بالإضافة إلى 11 فلسطينياً من غزة.

ويرتفع بذلك عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتّى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أكثر من 5 آلاف، منهم 43 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 200 طفل، والمعتقلين الإداريين قرابة 450، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري 101 بين جديد وتجديد لأوامر صدرت سابقاً.