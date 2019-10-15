مجلس القضاء العراقي يأمر بتوقيف ضابطين تسببا في مقتل متظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر مجلس القضاء العراقي، الثلاثاء، بتوقيف ضابطين تسببا في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها العراق مؤخرا، والتي قتل فيها 104 أشخاص وأصيب فيها 6 آلاف أخرين.

وقال اللواء سعد معن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية مطلع الشهر الجاري، إن هناك أيادي خبيثة استهدفت الضحايا سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين.



وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي أعلن، ، تشكيل لجنة تحقيق عليا للوصول إلى نتائج "موضوعية وأكيدة" بخصوص أحداث ساحات المظاهرات الأخيرة.

وقال عبدالمهدي، في بيان، إنه "استجابة إلى خطبة المرجعية الدينية العليا، الجمعة، واستكمالا للتحقيقات الجارية، قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان، للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".