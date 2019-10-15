وحدات حماية المرأة تدمر دبابة للجيش التركي ومقتل طاقمها بسوريا

نجحت وحدات حماية المرأة الكردية، الثلاثاء، في تدمير دبابة للجيش التركي بمدينة رأس العين شمالي سوريا، ومقتل طاقمها بالكامل.

وأكد مسؤول الإعلام الحربي في قوات سوريا الديمقراطية، مرفان قامشلو، لـ"العين الإخبارية، أن وحدات حماية المرأة وهي تنظيم كردي تمكنت من تدمير الدبابة خلال تصديها للعدوان التركي على الشمال السوري.

وأشار المسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إلى مقتل أكثر من 75 مدنيا وإصابة 450 آخرين، منذ بدء العدوان التركي شمالي سوريا، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونبه قامشلو إلى اشتداد المعارك، اليوم، قائلا: "هناك قصف مستمر على مدينة رأس العين وكل جبهات القتال".

وأوضح أن قوات سوريا الديمقراطية دمرت أمس آليتين ودبابة للجيش التركي في مدينة رأس العين.

وتابع: "قواتنا قامت أمس بعمليات نوعية في جنوب تل أبيض أدت لتدمير دبابتين وآلية تركس ومقتل العشرات في صفوف القوات التركية ومواليها".

وكان مصدر عسكري كردي قد أكد، أمس، فشل جميع المحاولات التركية لدخول مدينة "رأس العين" شمالي سوريا، رغم الاشتباكات المستمرة.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "لم تتوقف الاشتباكات في رأس العين حتى هذه اللحظة.. هناك قصف بجميع أنواع الأسلحة الأرضية والجوية على المدينة".

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وأضاف أن كل محاولات الجيش التركي ومرتزقته في الدخول للمدينة باءت بالفشل حتى الآن، مشيرا إلى أن القوات التركية قامت منذ أمس بعدة محاولات لدخول "رأس العين"، وفشلت جميعها.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أمس إن "وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي"، في وقت أكد قيادي في مجلس منبج العسكري، الذي يتولى السيطرة على المدينة، أنها "دخلت المدينة وانتشرت على خطوط الجبهة".





واعترفت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، بمقتل جندي تابع لها وإصابة 8 آخرين في مدينة منبج السورية بعد اشتباكات دارت مع مقاتلين أكراد.

وبدأت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوما في شمال شرق سوريا، تسبّب وفق المرصد، بمقتل نحو 70 مدنيا و135 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية.



كما قتل أكثر من 120 عنصرا من الفصائل الموالية لأنقرة.

وأحصت تركيا من جهتها مقتل 4 جنود أتراك في سوريا و18 مدنيا جراء قذائف اتهمت المقاتلين الأكراد بإطلاقها على مناطق حدودية.

وأدانت غالبية دول العالم العدوان التركي، وطالبت أنقرة بالانسحاب الفوري من سوريا.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على تركيا شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، كما أوقف مفاوضات تجارية معها.