بريطانيا تعلّق تصدير الأسلحة إلى تركيا جراء العدوان على شمال سوريا

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أعلن وزير الخارجية البريطاني ، اليوم الثلاثاء ، تعليق تصدير الأسلحة إلى تركيا، جراء العدوان على شمال سوريا.

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وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء إن بلاده ستوقف إصدار تراخيص جديدة لصادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب مخاوفها فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية على القوى الكردية في شمال شرق سوريا.

وأضاف للبرلمان “تأخذ الحكومة البريطانية مسؤولياتها بخصوص الرقابة على صادرات السلاح بجدية شديدة وفي هذه الحالة بالطبع

سنُخضع صادراتنا الدفاعية لتركيا لمراجعة متأنية جدا ومستمرة”.

وتابع “لن تصدر تراخيص جديدة لتصدير مواد لتركيا يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بسوريا لحين إجراء تلك المراجعة”.