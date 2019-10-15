الان تتابع مقتل 23 من "قسد" في الاعتداء التركي على شمال سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 23 من مسلحيها في معارك مع القوات التركية المعادية بشمال سوريا. جاء ذلك في بيان عاجل، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.

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