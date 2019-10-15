الملك سلمان يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 صورة من اللقاء متابعات_الخليج 365 استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، والوفد المرافق له. وبحسب وكالة "واس" جرى خلال الاستقبال، استعراض الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر. Advertisements وقدّر رئيس اللجنة الدولية دعم المملكة الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف الدول. حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف. كما حضره، المدير الإقليمي لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط فبريزيو كربوني، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت عمر عودة، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوشتاين، وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة خضر أول عمر، ومستشارة الشؤون الإنسانية ربى أفاني.

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