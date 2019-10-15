روسيا: العملية التركية في سوريا قد تحدث خللا في "التوازن الديني"

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

قوات تركيا

متابعات_الخليج 365

قال مبعوث الرئاسة الروسية إن العملية التركية في سوريا قد تحدث خللا في "التوازن الديني".



وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 15، 2019 أن روسيا لن تسمح بأي اشتباك بين النظام السوري وتركيا.

إلى ذلك، اتهم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 15، 2019،، تركيا بارتكاب إعدامات ميدانية في شمال شرق سوريا.

وقال المكتب إن تركيا قد تكون مسؤولة بحكم القانون الدولي عن الإعدامات بما فيها التي نفذتها القوات السورية الموالية لها بحق المقاتلين الأكراد وبحق زعيمة حزب سياسي كردي.

Advertisements

وأدت عملية تركيا في محافظتي الرقة والحسكة السوريتين إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين إضافة إلى مزوح أكثر من مئتي ألف مواطن.

عسكريا، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من استعادة مدينة رأس العين بالكامل في الشمال السوري.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات قسد شنت هجوما عنيفا تمكنت على إثره من استعادة السيطرة على المدينة.

وقالت مصادر إعلامية أخرى إن هجوم قسد أسفر عن إصابات في أوساط الجنود الأتراك.

وكانت القوات التركية وقوات سورية مدعومة منها قد سيطرت على المدينة يوم أمس الأول بعد مواجهات عنيفة.