وزير البيئة اللبناني يعلن أن الحرائق "مفتعلة"

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

حرائق

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير البيئة اللبناني "فادي جريصاتي" أن الحرائق المندلعة في مختلف المناطق اللبنانية مفتعلة .



جاء ذلك خلال جولة تفقدية في منطقة الشوف في جبل لبنان، عقب اندلاع حرائق التهمت مساحات شاسعة من المناطق الخضراء .

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، دعا الوزير جريصاتي لإنزال أقصى عقوبة بحق كل من يعمد إلى إحراق الأحراج .. نافيا في الوقت ذاته امتلاك الوزارة طوافتي سيكورسكي للإطفاء، بعد انتقادات عن عدم تحركها .

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وأكد أنه لم يتم شراء الطائرات إلى الآن، إلا أن هناك فريقا من الوزارة سيشرف على عملية شراء طائرتين من الطراز الرفيع لمكافحة الحرائق“.

واندلعت الحرائق منذ أمس الاثنين في قضاء عكار ومنطقة الشوف، زاحفة نحو الأشجار ومقتربة من المناطق السكنية، ما دفع العديد من السكان للنزوح خوفًا من وصول الحرائق إليهم.

وتسببت الرياح الحارة التي تشهدها البلاد في امتداد النيران إلى مناطق مختلفة من لبنان، فيما بدأت فرق الدفاع المدني ومتطوعون بدعم من الجيش محاولة إخماد الحريق.