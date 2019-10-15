مسؤول إيراني بارز يحذر من سقوط النظام بسبب استشراء الفساد

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

روحاني

متابعات_الخليج 365

حذر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، أحمد توكلي، الثلاثاء، من سقوط النظام بسبب إستشراء الفساد في مؤسسات الدولة الرسمية .



ونقل موقع الف نيوز عن توكلي المعروف بإنه من الشخصيات السياسية المتشددة، أن الفساد في المؤسسات الحكومية الإيرانية لا يمكن تخيله، وإذا لم نحاربه سيهدد النظام واستمراره .. لافتاً إلى أن النظام الإيراني لن يتم الإطاحة به عن طريق الانقلابات والحروب والضربات العسكرية وما إلى ذلك، لكن الفساد هو الذي سيسقط أي نظام وحكومه .

وعن الجهات التي ينتشر فيها الفساد داخل إيران، بين أحمد توكلي أن ”الفساد ينتشر في مجالات الطب والاستيراد والتصدير والضرائب وحيازة الأراضي وغيرها“.

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وطالب عضو البرلمان الإيراني السابق بـ“تغيير القوانين واللوائح وإصلاح الهياكل الخاصة في القطاعات الاقتصادية من أجل مكافحة الفساد، عبر إقرار مشاريع قوانين“.

ودعا إلى ”إنشاء معهد الشفافية والعدالة من أجل محاربة الفساد في مؤسسات الدولة والنظام الإيراني“.

وعلى مدار العامين الماضيين، كشف القضاء الإيراني عن العديد من حالات الفساد خصوصًا في المؤسسات والدوائر الاقتصادية الإيرانية نتيجة انهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية جراء العقوبات الأمريكية.

وفي الأشهر الأخيرة، وعقب رئاسة السلطة القضائية، من قبل رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، شهدت إيران موجة اعتقالات لعدد من المسؤولين في البلاد، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق أكبر طبري، بتهمة الفساد.