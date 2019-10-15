شكرا لقرائتكم فيديو الإعدام الصادم.. الأمم المتحدة تدعو تركيا للتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألمح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى إمكانية تحميل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام تعسفية نفذتها جماعة مسلحة مرتبطة بها بحق عدد من المقاتلين الأكراد وسياسية (في إشارة إلى هفرين خلف)، وقيل إنها ظهرت في تسجيلات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع.

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المكتب في إفادة صحافية في جنيف إن المكتب حصل على لقطات تصور عمليات القتل التي نفذها فيما يبدو مقاتلو جماعة أحرار الشرقية قرب منبج.

وأضاف "تركيا قد تعتبر دولة مسؤولة عن انتهاكات جماعات تابعة لها طالما تمارس سيطرة فعالة على هذه الجماعات أو العمليات التي حدثت خلالها تلك انتهاكات". وتابع "نحث السلطات التركية على البدء فوراً في تحقيق محايد مستقل ويتسم بالشفافية".

فيديوهات الإعدام

وكانت وسائل إعلام عالمية أكدت صحة مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر لحظة إعدام هفرين خلف، رئيسة حزب سوريا المستقبل، التي صفيت السبت، من ضمن 9 مدنيين قتلوا على يد عناصر من فصيل مسلح موالٍ لتركيا.

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وفي الفيديو الذي تم تداوله كثيراً على تويتر، يظهر عناصر سورية مسلحة تابعة لتركيا وهم يطلقون النار على خلف، وعلى السائق الخاص بها أيضا، كما أشارت المعلومات.

هفرين خلف

وشيّعت مدينة ديريك الواقعة في أقصى الشمال الشرقي لسوريا، والتابعة إدارياً لمحافظة الحسكة، الأحد الماضي خلف.

وأفاد مراسل العربية بأن هفرين كانت من بين المدنيين الذين تم قتلهم ميدانياً، السبت، على الطريق الواصل إلى مدينة الحسكة جنوب تل أبيض، حيث انتشر مقطع فيديو آخر أظهر الإعدامات وأثار موجة استياء واسعة.

هفرين خلف

يذكر أن مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، كان أعلن في بيان له السبت بأن استهداف سيارة المسؤولة الحزبية "التي تم إعدامها برفقة سائق السيارة"، يعد دليلا واضحا على أن الدولة التركية مستمرة في سياستها الإجرامية تجاه المدنيين غير المسلحين".