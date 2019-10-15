شكرا لقرائتكم اليمن.. وصول وزراء الشرعية لسيئون تمهيدا للعودة إلى عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية"، الثلاثاء، بوصول عدد من وزراء الشرعية اليمنية إلى سيئون في حضرموت تمهيداً لعودة الحكومة إلى عدن.

وأكد مسؤول حكومي وصول 6 وزراء كخطوة أولى، تمهداً لعودة الحكومة بكامل أعضائها إلى البلاد، والوزراء الستة، هم وزراء التربية والتعليم، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، والثقافة، والثروة السمكية، بالإضافة إلى نائب وزير الخدمة المدنية.

حيث كان في استقبالهم وكيل المحافظة ومساعدوه وقائد المنطقة العسكرية الأولى وعدد من مديري عموم مكاتب الوزارات بوادي وصحراء حضرموت.

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يذكر أن الحكومة غادرت منتصف أغسطس/ آب الماضي، المناطق المحررة عقب اشتباك المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن إجراءات أمنية في إطار التحضير لعودة الحكومة الشرعية لممارسة أعمالها فيها في ضوء التفاهمات الجارية برعاية السعودية في جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالجهود السعودية لمعالجة الأحداث في عدن ولملمة الصفوف صوب إنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية وتعزيز مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه وجه بوضع معالجات جذرية لضم كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية وفق ما نشرته وكالة "سبأ" اليمنية.