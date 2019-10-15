الدفاع التركية: القضاء على 595 "إرهابيا" منذ انطلاق "نبع السلام" بشمال سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "عدد "إرهابيي" منظمة "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك" الّذين تمّ القضاء عليهم ضمن عمليّة "نبع السلام" المستمرّة بنجاح، هو 595 "إرهابيًّا؛ وذلك في إطار عمليّة "نبع السلام".

يُذكر أنّ يوم الأربعاء 9 تشرين الأول 2019، أطلق ​الجيش التركي​ عملية "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​ شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من مسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" وتنظيم "داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة ​النازحين السوريين​ إلى بلدهم، بحسب تعبير وزارة الدفاع التركية.