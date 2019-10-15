الاناضول: توقيف 10 أجانب بشبهة انتمائهم لتنظيم "داعش" في أنقرة

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​فرق مكافحة الإرهاب​ التركية أوقفت 10 أجانب بشبهة انتمائهم لتنظيم "داعش" الارهابي في العاصمة ​أنقرة​"، مشيرةً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، الذين يشتبه في مشاركتهم بأنشطة ضمن التنظيم الإرهابي".

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