وزير إيراني: فرض الحظر على الأدوية و المعدات الطبية جريمة بحق الانسانية

وصف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي الحظر الأميركي الأحادي الجانب على قطاع ​الأدوية​ والمعدات الطبية الايرانية بمثابة جريمة بحق الانسانية وخطر كبير يهدد صحة الشعب الإيراني، مشيراً إلى "إننا نتوقع من الأمين العام ل​منظمة الصحة العالمية​ أن يقف بجانب الشعب الإيراني الذي يسعى في ذروة الحرب الاقتصادية الظالمة للارتقاء بالخدمات الصحية وان لا نسمح بان تصبح صحة شعبنا تحت وطأة نكث العهد والغطرسة الأميركية".

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