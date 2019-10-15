أكد المبعوث الرئاسي الروسي بشأن سورياألكسندر لافرينتييفأن موسكو لعبت دور الوسيط بين دمشق والأكراد، مشيراً إلى ان "العملية العسكرية التركية في سوريا غير مقبولة"، مشدداً على انه "لم يكن هناك اتفاق بين أنقرة وموسكو بشأن العملية التركية".
واعتبر انه "من الحدود بين سوريا وتركيا يجب أن يكون من مسؤولية الجيش السوري"، معلناً أن "هناك محادثات بين تركيا والحكومة السورية"، مؤكداً "إننالن نسمح بحصول اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري"، مشيراً إلى أن "موسكو تشك بانسحاب القوات الأميركية من سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الرئاسي الروسي بشأن سوريا: هناك محادثات بين تركيا والحكومة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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