المبعوث الرئاسي الروسي بشأن سوريا: هناك محادثات بين تركيا والحكومة السورية

أكد المبعوث الرئاسي الروسي بشأن ​سوريا​​ألكسندر لافرينتييف​أن ​موسكو​ لعبت دور الوسيط بين دمشق و​الأكراد​، مشيراً إلى ان "العملية العسكرية التركية في سوريا غير مقبولة"، مشدداً على انه "لم يكن هناك اتفاق بين ​أنقرة​ وموسكو بشأن العملية التركية".

واعتبر انه "من الحدود بين سوريا و​تركيا​ يجب أن يكون من مسؤولية ​الجيش السوري​"، معلناً أن "هناك محادثات بين تركيا و​الحكومة السورية​"، مؤكداً "إننالن نسمح بحصول ​اشتباكات​ بين الجيشين التركي والسوري"، مشيراً إلى أن "موسكو تشك بانسحاب ​القوات الأميركية​ من سوريا".