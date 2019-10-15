سرحان طلب تحريك النيابات العامة في مناطق الحرائق وفتح تحقيقات بالاسباب

أفاد المكتب الإعلامي لوزير العدل القاضي ألبرت سرحان بأنه "في مواكبة لعمليات إخماد سلسلة الحرائق التي شبت في العديد من المناطق منذ مساء الأحد، طلب سرحان من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تحريك النيابات العامة في المناطق اللبنانية كافة خصوصا تلك المعنية بمناطق الحرائق بغية فتح تحقيقات في الملابسات والأسباب التي التي أدت اليها وذلك لبيان ما اذا كانت مفتعلة أم لا، وقد أوعز المدعي العام الى النيابات العامة الإستئنافية المختصة بوجوب الشروع في الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على ضرورة محاسبة الذين تسببوا في القضاء على مساحات شاسعة من ثروة لبنان الطبيعية في حال ثبوت الافتعال".
كما نوه الوزير سرحان بـ"الجهود المضنية التي يبذلها عناصر الدفاع المدني ووحدات الجيش المنتشرة عملانيا في المناطق التي إجتاحتها النيران"، مبديا "تضامنه مع المواطنين الذين تضرروا من هذه الحرائق".
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