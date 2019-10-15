وزير خارجية بريطانيا: سنراجع صادراتنا الدفاعية لتركيا

أكد وزير ​الخارجية البريطانية​ دومينيك راب أن "الهجوم التركي على الكرد في ​سوريا​ فاقم زعزعة الاستقرار بالمنطقة وهو ما كنا نخشاه"، معتبراً أن "التصرف التركي في سوريا أرعن ويصب في مصلحة الروس"، مشيراً إلى "إننا سنراجع صادراتنا الدفاعية ل​تركيا​".

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ قد أعلن الاربعاء الماضي في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​القوات المسلحة التركية​ أطلقت عملية "نبع ​السلام​" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "​وحدات حماية الشعب الكردية​" و"داعش" في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من ​الإرهاب​".