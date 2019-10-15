الدفاع الروسية: الجيش السوري يستعيد السيطرة بالكامل على منبج والبلدات المجاورة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن "استعادة ​الجيش السوري​ السيطرة بالكامل على منبج والبلدات المجاورة"، مشيرةً إلى أن "الجنود الروس ينسقون مع جيش تركيا في منطقة منبج"، لافتةً إلى ان "الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات على خط التماس بين الجيشين التركي والسوري".

وكان مراسل "النشرة" في سوريا قد أفاد بأن "وحدات من الجيش السوري بدأت بالانتشار في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي لصد الهجوم التركي على الاراضي السورية بالتزامن مع احتفالات شعبية ترحيباً بدخول الجيش".

وفي سياق متصل نقلت القوات الاميركية 250 امرأة من زوجات العناصر الأجانب في تنظيم داعش من مخيم الهول في الحسكة إلى قاعدة الشدادي.