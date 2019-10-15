مخزومي: كارثة الحرائق تستدعي إعلان حال طوارىء وطنية وتحرك الحكومة فورا

اعتبر النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "كارثة ​الحرائق​ تستدعي إعلان حال طوارىء وطنية وتحرك ​الحكومة​ فورا"، متسائلا:"لماذا التلكؤ في إخلاء المحاصرين في المشرف و​الدبية​ و​بشامون​ وغيرها من البلدات المنكوبة؟ والأهم ماذا تفعل 3 طوافات في ​مطار بيروت​ اشتراها ​لبنان​ لوقف مثل هذه الكارثة؟ وليحاسب المسؤول عن عدم توفير الصيانة لهذه الطوافات".

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