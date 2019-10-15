أسامة سعد دعا لمعارضة وطنية شاملة: الحكومة باتت خردة كما طوافات الحرائق

شدّد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​، على أنّ "أعظم ما في ​لبنان​ إنسانه المبدع وطبيعته الرائعة. حكام لبنان ينتهكون حقوق إنسانه ويدمّرون طبيعته و​الحكومة​ باتت خردة كما طوافات ​الحرائق​".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّهم "قالوا "لبنان يحترق، فنقول "لبنان لن يحترق". نحو معارضة وطنية شاملة".