أسامة سعد دعا لمعارضة وطنية شاملة: الحكومة باتت خردة كما طوافات الحرائق

شدّد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، على أنّ "أعظم ما في لبنان إنسانه المبدع وطبيعته الرائعة. حكام لبنان ينتهكون حقوق إنسانه ويدمّرون طبيعته والحكومة باتت خردة كما طوافات الحرائق".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّهم "قالوا "لبنان يحترق، فنقول "لبنان لن يحترق". نحو معارضة وطنية شاملة".
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