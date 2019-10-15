كازينو لبنان يرجئ اطلاق برامجه الفنية تضامنا مع الجهود لمكافحة الحرائق

أفادت ادارة ​كازينو لبنان​ بأنه "بعد مأساة ​الحرائق​ الهائلة التي ضربت لبنان ولا تزال، تعلن إدارة كازينو لبنان تضامنها مع الجهود الجبارة المبذولة لمكافحتها، وإلغاء الحفل الذي كان مقررا غداً الأربعاء لإطلاق برامجه الفنية، إلى موعد يحدد لاحقا. شكرا لتفهمكم. حمى الله لبنان".

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