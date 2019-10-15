إخماد حرائق في بلدات عكارية وتبريدها خوفا من تجدد اشتعالها

إندلع حريق في خراج بلدة قبعيت العكارية وأتى على مساحة من الأعشاب اليابسة، وامتد بسبب سرعة الرياح ليطال مساحة من الأشجار المتنوعة، وتمكن عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز السدقة من السيطرة عليه وإخماده ومن ثم تبريده خوفا من تجدده.
كما إندلع حريق في خراج وادي خالد في عكار، إلتهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة، وامتد الى أشجار الزيتون واللوز، وعمل عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز الهيشة من تطويق الحريق وإخماده قبل تمدده الى الأراضي المجاورة وعملوا على تبريد رقعة الحريق خوفا من إشتعالها مجددا بسبب سرعة الرياح.
وإندلع حريق في بلدة بيت يونس العكارية أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة أخمدها عناصر ومتطوعو الدفاع المدني في مركز السدقة.
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