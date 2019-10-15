الجيش حذر من استخدام الطائرات المسيرة في المناطق اللبنانية كافة حتى إشعار آخر

حذرت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​، جميع المواطنين من "استخدام الطائرات المسيّرة في المناطق اللبنانية كافة حتى إشعار آخر، وخاصة المناطق التي تشهد حرائق نظراً لتأثيرها المباشر على حركة الطوافات والطائرات أثناء الإطفاء وذلك تحت طائلة إسقاطها والملاحقة القانونية بحقّ مشغّليها".

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