التيار "المستقل" استغرب لغة الفوقية والتهديد في مخاطبة بعض من في السلطة حلفاءهم في التسوية

استغرب التيار المستقل "لغة الفوقية والتهديد التي يخاطب بها بعض من في السلطة حلفاءهم في التسوية فيما يتبرأون من مسؤولياتهم ويهددون شركاءهم في الحكم بالعرقلة ووضع العصي في دواليب العهد، متناسين أنهم لطالما تبجحوا بامتلاكهم الاكثرية في الحكومة ومجلس النواب"، معتبراً أنه "العهر السياسي بعينه، المسؤولون يحذرون، المسؤولون متخوفون من
الأوضاع الاقتصادية والمالية،المسؤولون يهددون بالنزول إلى الشارع".
وفي بيان له، سأل التيار "إلى متى الاستخفاف بعقول هذا الشعب وامكاناته؟ وأولئك الذين يصرخون الروح والدم فداء الزعيم متى يدركون الواقع المرير وأنه مغرر بهم؟"، مشيراً إلى أن "الأكثرية الصامتة القابعة وراء الأبواب والشبابيك فلقد وصلت النيران إليكم ولم يعد ينفع التواري، بل آن لكم ان تفيقوا من سباتكم".
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