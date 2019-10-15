القومي: لاعتماد مبدأ "كل مواطن اطفائي" لمحاصرة واطفاء الحرائق

دعا الحزب "السوري القومي الاجتماعي" إلى "اعتماد مبدأ كل مواطن اطفائي لمحاصرة واطفاء ​الحرائق​ التي تلتهم بنيرانها الشجر وتهدد حياة الناس"، مشيراً إلى ان "الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من الشجر وحاصرت المواطنين في منازلهم في بلدة المشرف الشوفية ومحيطها وفي مناطق أخرى عديدة، تشكل كارثة حقيقية على ​البيئة​ والانسان".

وفي بيان له، لفت الحزب إلى أن "المطلوب حالة طوارىء تشترك فيها كل أجهزة ومؤسسات ​الدولة​ المعنية، من أجل اطفاء الحرائق، وإننا ندعو القوميين في كل المناطق وكل أبناء شعبنا إلى اعتماد مبدأ كل مواطن اطفائي لكي نشترك جميعاً في مواجهة الحرائق الكارثية".

وشدد على "ضرورة الاسراع في مسح الأضرار والتعويض على الناس المتضررة، نؤكد بأنه آن الآوان لتفعيل عمل المؤسسات المعنية لا سيما مؤسسة ​الدفاع المدني​، بتوفير كل التجهيزات والمعدات المطلوبة للقيام بعملها، وانصاف عناصر الدفاع المدني وتحقيق مطالبهم المشروعة والمحقة".