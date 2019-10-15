ملكة السويد: في لبنان والمنطقة العربية اكتر من 60 الف تلميذ شاركوا في برامجنا التعليمية

أعلنت ملكة السويد سيلفيا في كلمة لها خلال لقاء بعنوان "منصة إرشاد الشباب"، بدعوة من مؤسسة مينتور العربية، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "في لبنان والمنطقة العربية اكتر من 60 الف تلميذ شاركوا في برامجنا التعليمية مثل برنامج الارشاد"، مشيرة الى انه "بفضل المساهمات الكريمة من الهيئات تمكنا من دعم برنامجين في شمال لبنان وسألتقي اطفال من هذه المشاريع غدا".
وشكرت ملكة السويد رئيس الجامعة الاميركية في بيروت فضلو خوري على جهوده، كما شكرت المشاركين الذين عملوا بجهد لانجاح هذا المنتدى.
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