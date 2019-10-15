وصل رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير إلى بلدة المشرف، موفدًا من رئيس الحكومة سعد الحريري، يرافقه الأمين العام لـ"تيار المستقبل" في محافظة جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال وأعضاء من التيار، حيث اطّلع خير على حجم الأضرار، وتفقّد موقع الحريق.
وتفقّد خير أيضًا "جامعة رفيق الحريري"، والتقى رئيسها الدكتور مكرم سويدان ونائب الرئيس هشام قبرصلي، واطّلع منهما على الأوضاع من جراء الحريق.
وأكّد خير متابعة الموضوع، لافتًا إلى "وجود خطّة وطنيّة وُضعت لدى الوزارات، وهي تتضمّن الوضع ما قبل الحريق وأثناء الحريق وما بعد الحريق".
كانت هذه تفاصيل خبر خير وصل إلى المشرف موفدا من الحريري لتفقد الأضرار: هناك خطة وطنية لدى الوزارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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