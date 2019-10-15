النشرة: حريق ضخم داخل الأراضي المحتلة مقابل العباسية على مسافة قريبة من السياج الحدودي

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "حريقًا ضخمًا شبّ داخل الأراضي المحتلة مقابل بلدة العباسية، وعلى مسافة قريبة من السياج الحدودي الّذي يفصل بين الأراضي المحتلة والأراضي اللبنانية".
وأوضح أنّ "أهالي العرقوب يتخوّفون من اتّساع رقعة الحرائق، لتطال مزارع شبعا والمناطق المحرّرة في الجهة المقابلة".
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