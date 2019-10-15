النشرة: حريق ضخم داخل الأراضي المحتلة مقابل العباسية على مسافة قريبة من السياج الحدودي

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "حريقًا ضخمًا شبّ داخل الأراضي المحتلة مقابل بلدة ​العباسية​، وعلى مسافة قريبة من ​السياج الحدودي​ الّذي يفصل بين الأراضي المحتلة والأراضي اللبنانية".

وأوضح أنّ "أهالي ​العرقوب​ يتخوّفون من اتّساع رقعة ​الحرائق​، لتطال ​مزارع شبعا​ والمناطق المحرّرة في الجهة المقابلة".