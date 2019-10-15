أكد رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ في تصريح له بعد لقائه رئيس ​بلدية الدامور​ ​شارل غفري​ للاطلاع على آخر تطورا ​الحرائق​ التي اندلعت في مناطق ​الشوف​ "إننا لم نأت إلى هنا للدعاية بل أتينا للاطمئنان على الناس ولنقوم بأعمالنا ونشكر وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ على جهودها"، مشيراً إلى أن "حجم الضرر كبير جدا".

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كانت هذه تفاصيل خبر تيمور جنبلاط بعد لقائه رئيس بلدية الدامور: حجم الضرر كبير جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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