قائمقام جبيل: لتكثيف الدوريات ومراقبة مراكز التنزه ومنع اضرام النيران لاي سبب

اجرت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري اتصالات مع ​محافظ​ جبل لبنان القاضي ​محمد مكاوي​ و​الدفاع المدني​ و​الجيش اللبناني​ ورئيس بلدية جدايل بطرس بولس للمساعدة على اطفاء الحريق الذي اندلع في البلدة منذ بعض الوقت والقريب من المنازل، ووجهت الخوري بناء على تعميم محافظ جبل لبنان كتابا لرؤساء البلديات و​المخاتير​ لابلاغها عن اي حريق يحصل في نطاق بلداتهم ، وطالبت بتكثيف الدوريات ومراقبة مراكز التنزه ومنع اضرام النيران لاي سبب .

واشارت الى ان رئيس ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ ​جان جبران​ وضع جميع محطات ​المياه​ والخزانات الموجودة في ​القضاء​ في تصرف فرق الاطفاء.

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