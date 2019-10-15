اخماد حريق في خراج بلدة بافليه صور

شب حريق في خراج بلدة بافليه في ​قضاء صور​ حيث أتت النيران على مساحات من أشجار الزيتون والأعشاب وتسببت سرعة الهواء بانتشاره سريعا. وقد عملت ​الدفاع المدني​ وفرقة إطفاء تابعة ل​جمعية الرسالة​ للإسعاف الصحي لإخماد الحريق.

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