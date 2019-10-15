إرسال عناصر من إطفاء طرابلس للمساعدة في إطفاء حرائق الشوف

أُرسل عناصر من إطفاء ​طرابلس​ مع آليّاتهم للمشاركة في إطفاء ​الحرائق​ المندلعة، ولاسيما في منطقة المشرف في ​الشوف​، بتوجيهات من القائم بمهام رئيس ​اتحاد بلديات الفيحاء​ عبدالقادر علم الدين، وبطلب من هيئة ادارة الكوارث.

كذلك أعطى علم الدين توجيهاته للفوج وعناصره كافّة، ليكونوا على جهوزيّة كاملة لمواجهة أي حريق، إضافة إلى مدّ يد العون للمناطق المجاورة عند الحاجة، والتدخّل الفوري ومساعدة المواطنين وبذل كلّ الجهود للمساعدة في إخماد الحرائق المندلعة، خصوصًا في خراج منطقة زغرتغرين في قضاء الضنية.