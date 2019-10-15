فيديو.. الشرطة التركية تفض تجمع للمعارضين بالرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار لعمليات القمع التى يمارسها أردوغان، ضد المعارضين فى تركيا، قامت الشرطة التركية بفض تجمع لأعضاء حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أثناء تجمعهم أمام مقر الحزب للاحتفال بمرور 7 سنوات على تأسيس الحزب وقامت بالاعتداء عليهم وضربهم بالرصاص المطاطى وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. Advertisements ورصد فيديو متداول عبر منصات تركية معارضة، قيام الشرطة التركية بضرب المعارضين، واعتقال عدد منهم، يأتى ذلك فى ظل ما تمارسه أجهزة "أردوغان" من انتهاكات مستمرة فى حق المعارضين.

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