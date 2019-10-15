شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب تقدم مذكرة لرئيس البرلمان حول تغيب ممثلى الحكومة عن اجتماعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، تقديم مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عدم حضور ممثلي الحكومة، اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعد بدء اللجنة أعمالها في ظل عدم وجود أي مسئولين من ممثلي الحكومة المقرر لهم حضور الاجتماع بعد توجيه الدعوة لهم، الأمر الذي أغضب رئيس اللجنة؛ موجهاً بإعداد مذكرة وتقديمها إلي رئيس البرلمان حول تغيب ممثلي الحكومة.

Advertisements

وتبحث اللجنة خلال اجتماعها اليوم، معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، على ارض الواقع، في محاولة لإزالة تلك المعوقات، وتسهيل تنفيذه بالأحياء والقرى بالمحافظات المختلفة.

واللافت أن الدكتور على عبد العال، كان قد اكد على ضرورة حضور المسئولين اجتماعات اللجان، وذلك بعد شكوى عدد من اللجان من تغيب المسئولين عن اجتماعاتهم.