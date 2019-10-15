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إسكان النواب تقدم مذكرة لرئيس البرلمان حول تغيب ممثلى الحكومة عن اجتماعها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، تقديم مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عدم حضور ممثلي الحكومة، اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء. 

 

 

 

جاء ذلك بعد بدء اللجنة أعمالها في ظل عدم وجود أي مسئولين من ممثلي الحكومة المقرر لهم حضور الاجتماع بعد توجيه الدعوة لهم، الأمر الذي أغضب رئيس اللجنة؛ موجهاً بإعداد مذكرة وتقديمها إلي رئيس البرلمان حول تغيب ممثلي الحكومة. 

 

 

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وتبحث اللجنة خلال اجتماعها اليوم، معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، على ارض الواقع، في محاولة لإزالة تلك المعوقات، وتسهيل تنفيذه بالأحياء والقرى بالمحافظات المختلفة. 

 

 

واللافت أن الدكتور على عبد العال، كان قد اكد على ضرورة حضور المسئولين اجتماعات اللجان، وذلك بعد شكوى عدد من اللجان من تغيب المسئولين عن اجتماعاتهم.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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