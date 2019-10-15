شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" ترفض تأخر الحكومة فى تنفيذ توصياتها بشأن موازنة وزارة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمتابعى تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، تأجيل اجتماع اللجنة اليوم لظهر غد الأربعاء لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة الشباب والرياضة لعدم تنفيذ الحكومة مُمثلة فى وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتوصيات اللجنة، بداعى أنها لم يتم إخطارها بتوصيات البرلمان إلا بالأمس رغم صدورها فى شهر يونيه الماضى.

وكانت اللجنة قد أوصت فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بدعم اعتمادات موازنة المجلس القومى للشباب بمبلغ 620 مليون جنيه، بواقع 120 مليون جنيه لدعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لاستيفاء متطلبات البرامج الرئاسية الخاصة بإعداد وتأهيل الشباب، و500 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) للمساهمة فى إعداد وتأهيل مراكز الشباب بالمحافظات.

وأكد المهندس ياسر عمر، رئيس الاجتماع، أن توصيات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مُلزمة للحكومة، قائلا "هذه ليست طلبات، هى توصيات مُلزمة للحكومة والحكومة مُلزمة بتنفيذها، وتعليمات رئيس مجلس النواب أن تُعقد اجتماعات اللجنة بحضور الوزير المُختص وهذا الاجتماع استثنائى ويجب اتخاذ قرار سريعا فى هذا الأمر"، مُعلنا تأجيل اجتماع اليوم لظهر غد الأربعاء على أن تُعلن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى موعد صرف الاعتمادات الإضافية التى أوصت بها لجنة الخطة فى تقريرها عن الموازنة، مشددا "لا تجرؤ الحكومة على عدم الاستجابة لتوصيات البرلمان وهناك تأخر فى التنفيذ".

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من ناحيته قال مصطفى منصور، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب الموجودة حاليا والتى تحتاج إلى تطوير وإعادة تأهيل من الأسوأ على مستوى الجمهورية وتحتاج مبالغ مالية تتخطى الـ950 مليون جنيه بصفة عاجلة.

فيما أوضحت الدكتورة ياسمين حمدى عراقى، مدير عام التخطيط بوزارة الشباب والرياضة، أنه وفقا لموازنة البرامج والأداء يُطلب من الوزارة تقرير عن الخطة الاستثمارية للعام المالى، قائلة "حتىالآن لم نبدأ فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2020، وحتى الآن نسدد مديونيات 2018/2019، وتقرير متابعة الخطة الاستثمارية ستكون سلبية بسبب عدم توافر الاعتمادات اللازمة".

وبدورها تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، عن طبيعة عمل الوزارة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، قائلة "انتوا بتشتغلوا إيه طالما لم تبدأوا حتى الآن فى الخطة الاستثمارية والربع الأول من العام المالى انتهى ويتم تسديد استحقاقات خاصة بالموازنة السابقة من الاعتمادات المُتاحة"، وأجابتها ياسمين حمدى بأن جزء من الإتاحات تم اسخدامها فى سداد جزء من مُستحقات الموردين والمقاولين العام الماضى والبدء فى تطوير وإنشاء 60 ملعب منذ يوليه الماضى.