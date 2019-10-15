شكرا لقرائتكم خبر عن باحث تركى: أنقرة هى الخاسر الأكبر من عملية نبع السلام فى سوريا.. أردوغان ورط تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد إيفه جامان أستاذ الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، إن تركيا هى الخاسر الأكبر فى عملية نبع السلام التى يقودها رجب طيب أردوغان ضد سوريا حاليا.

ولفت جامان، إلى أن بشار الأسد رئيس سوريا سيسعى في المرحلة الجديدة لكي يجعل أنقرة تدفع ثمن خيانتها الكبرى من خلال توظيف حزب العمال الكردستانى فى الهجمات على أهداف تركية عبر الحدود المشتركة، بالاستفادة من التجربة التي تراكمت خلال سنوات الأسد الأب في التعامل مع هذا التنظيم.

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وقال جامان فى تقرير نشرته جريدة زمان التابعة للمعارضة التركية، إن بشار الأسد يعتبر أردوغان عدوه اللدود، إذ يرى أن سياسات أنقرة مسئولة عن الحرب الأهلية التى حدثت فى دمشق حيث ساندت أنقرة المجموعات الجهادية السنية فى سوريا ودعمتها بكل الطرق.

وتوقع جامان أن كثير من الحقائق ستتكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن حقيقة الحرب التركية على سوريا، لافتا إلى أن أنقرة ستكون هى الخاسر الأكبر من هذه العملية.