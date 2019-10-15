شكرا لقرائتكم خبر عن أمين خطة البرلمان: هناك مراكز شباب تحتاج 10 آلاف جنيه لتطويرها ومش لاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه لعدم تنفيذ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتوصيات البرلمان بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

وقال الفقى: "وزارة التخطيط ليس لديها فكرة عن احتياجات الوزارات، والخصم من موازنات مراكز الشباب أمر خاطئ، 70% من الشعب المصرى شباب"، وتابع: "هناك مراكز شباب تحتاج 10 آلاف جنيه ومش لاقية، وهناك مليارات تُنفق على الصالات المغطاة ويتم إهمال مراكز الشباب بالقرى، موازنة وزارة الشباب ضعيفة رغم أنها تؤدى المطلوب منها واحتياجاتها أكثر من الاعتمادات المُتاحة لها".

كما انتقدت النائبة سهير الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة عدم تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة، مؤكدة أن مُبرر وزارة التخطيط فى هذا الشأن بأن توصيات البرلمان لم تصل للحكومة إلا بالأمس غير منطقى خاصة أن هذه التوصيات صدرت من البرلمان فى يونيه الماضى، وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، أن هذا الأمر متكرر ويحدث كل عام.

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وفى سياق متصل، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة مُلزمة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة العامة، قائلا: "الموضوع إلزامى مش رفاهية وعلى الحكومة الالتزام بتوصيات المجلس، والأولويات تُحددها وزارة الشباب والرياضة وليس التخطيط".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة الشباب والرياضة.

وكانت اللجنة قد أوصت فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بدعم اعتمادات موازنة المجلس القومى للشباب بمبلغ 620 مليون جنيه، بواقع 120 مليون جنيه لدعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لاستيفاء متطلبات البرامج الرئاسية الخاصة بإعداد وتأهيل الشباب، و500 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) للمساهمة فى إعداد وتأهيل مراكز الشباب بالمحافظات.